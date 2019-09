"Le jeu est tellement ambitieux qu'il ne tient pas sur un disque Blu-Ray, mais sur deux disques.



C'est tellement ambitieux que nous avons décidé de le mettre en solo uniquement. Il n'y aura

pas de mode multijoueur dans The Last Of Us Part II. Nous voulions tous les ressources

pour en faire le plus grand jeu que nous ayons jamais fait."

Tout comme l'étaitou encore le prochain remake denécessitera deux disques Blu-ray pour pourvoir l'installer sur la console.avait vendu la mèche la semaine passée, aujourd'hui la nouvelle a été confirméepar, dans un entretien avec le siteest désormais attendu pour le 21 février 2020, en exclusivité sur