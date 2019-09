Nintendo Difference

Un programme a été dévoilé cette semaine, avec les premiers détails sur les mises à jour à paraître, dont deux qui sont considérées comme majeures.Tout d'abord, avec la mise à jour (gratuite) disponible dès le 10 octobre, il sera possible de profiter d'un mode bataille en un contre un ou en deux contre deux. Il y aura également un système de classement (prime) qui permettra d'obtenir diverses récompenses.Ensuite, début novembre, trois collaborations uniques seront disponibles. Pour le moment, nous savons simplement qu'il s'agira des collaborations numéros 1, 2 et 3, qu'elles permettront d'obtenir des Arsenaux (mechas) spéciaux et des costumes en lien avec des licences populaires. On imagine que parmi elles, il y aura Gundam.Fin novembre, les développeurs sortiront une mise à jour majeure qui ajoutera de nouvelles missions en coop, de nouveaux boss ainsi que de nouvelles armes et armures.Enfin, une autre mise à jour majeure sera disponible en décembre et ajoutera des missions inédites en coop avec une nouvelle règle ainsi que des armes et armures inédites. D'autres éléments sont aussi à l'étude actuellement pour cette mise à jour, et nul doute que Marvelous partagera plus d'informations dans les jours à venir.PS : Il y aura des mise à jour Gratuite et Payante.