Le réalisateur Thomas Mahler chez Moon Studios a également confié quelques détails sur des améliorations qui ont été réalisées sur la version Switch du jeu. En effet,Si les développeurs ont pu effectuer cette amélioration, c'est grâce à leur travail sur le moteur utilisé par le studio depuis une dizaine d'années. Il a aussi précisé que beaucoup d'optimisations faites pour Ori and the Will of the Wisps ont été également effectuées pour la version Switch du premier jeu. Si vous avez donc joué à Ori and the Blind Forest sur PC et / ou Xbox One, puis que vous y rejouez sur Switch, et que vous remarquez que les animations d'Ori sont plus fluides, ce sera donc tout à fait normal.