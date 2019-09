Bon les gars je vais avoir besoin de vous, là en rentrant du taff je lance ma PS4 Pro branché à l'amphi et là stupeur j'ai juste le son avec quelques saccade pas d'image ni rien, du coup je me décide à sortir l'ampli pour revoir le branchement.Sachant que hier j'ai regardé le state of play en passant via la PS4, aucun soucis en coupant la console ou rien, du coup je fais plusieurs tests, rien ne marche là j'ai même plus du tout le son, rien ne sors, mais par contre le câble branché au décodeur Orange fonctionne j'ai la télé en passant par l'ampli pas de soucis, donc là je me décide à inter-changer les câbles HDMI, mais rien n'y fait la PS4 ne veut pas répondre, ensuite je me décide à brancher la PS4 directement à la télé et là toujours pas de réponse donc vous avez des idées ? La sortie HDMI de la console est morte ou un truc comme ça ? Sachant que la Play, je l'ai acheté lors de la sortie de Red Dead Redemption II, donc elle est encore sous garantie, mais franchement toute les sauvegardes et tous les fichiers que j'ai dessus ça va me faire chier si je l'envoi au SAV et qu'il reboot le truc, franchement je suis à deux doigts de lâcher l'affaire pour les consoles, parce que depuis 2007, j'ai perdu 1 Xbox 360, une PS3 Fat et une PS3 normal, une fois la carte graphique, une fois le RROD, une fois ceci, une fois cela, j'en ai juste marre, et là du coup peut-être un soucis irrémédiable avec la PS4 pro pourtant j'en prend soin et tout, j'ai la SNES qui tourne encore nickel, la PS2 pareil, la N64 pareil, je comprend pas franchement