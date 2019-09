Yosh tout le monde !



Je n'allume plus souvent la PS4 a part pour lancer un film au gamin. Hier, en se laissant, elle a commencé a faire automatiquement une maj (jusque là, rien d'anormal) mais lors de son installation, la PS4 bug et passe en mode dans échec.



J'ai essayé de l'installer directement via clé USB ou en passant par internet via le mode sans échec et ça ne fonctionne pas non plus.



Certains d'entres vous ont également rencontré un problème pour la faire ?



Pour info, il s'agit de la Fat Day one si ça peut aider :/



J'ai vu certains tutos sur le net où ils disent de la formater et que ça résoudra le problème (actuellement elle reste bloquée sur la maj, je ne peux attendre aucun menu de la console). Le problème c'est que je n'ai pas le PSN+ donc ça me ferait chier de perdre mes sauvegardes