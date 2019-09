Comme le dernier film de Quentin Tarantino est bourré de références en tous genre ( cinéma , fiction , évenement réelle ) je vous propose cette vidéo de la chaine PadawamHD ( qui a livré une vidéo complète sur la Manson family ) pour mieux comprendre certaines références ..Personnellement j'ai adoré le film et je compte bien retourner le voir au ciné pour la photo , les acteurs ( Brad Pitt au panthéon ) les détails et réf qui surgisse toute les minutes . bref vraiment excellent je recommande , bonne vidéo et donnez vos retours sur le film dans les coms