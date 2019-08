SalutJe suis à la recherche de vieux shooter de type qualitatif (un minimum). Donc c'est les années 90/2000.Voilà ma liste pour le moment:The Ultimate Doom (Doom + The Flesh Consumed)Doom 2Master level for Doom 2Final DoomDoom 3 BFG (Doom 3, RoE, The Lost Mission)QuakeQuake Mission Pack 1: Scourge of ArmagonQuake Mission Pack 2: Dissolution of EternityQuake 2Quake 2 Mission Pack: The ReckoningQuake 2 Mission Pack: Ground ZeroQuake 3 ArenaQuake 3 Team ArenaEnemy Territory: Quake WarsQuake 4Wolfenstein 3DSpear of DestinyReturn to Castle WolfensteinWolfenstein: Enemy TerritoryWolfenstein (2009)Heretic: Shadow of the Serpent Riders (+ 2 extensions)Hexen: Beyond HereticHexen: Deathkings of the Dark CitadelHexen 2Hexen 2: Portal of PraevusHeretic 2Duke Nukem 3D: Megaton Edition (+ Duke it out in D.C., Duke: Nuclear Winter, Duke Carribbean: Life's a Beach)Shadow Warrior (Redux) (+ Wanton Destruction & Twin Dragon)Rise of the Triad: The Dark WarBlood: One Unit Whole Blood (Cryptic Passage & Plasma Pak)Blood: Fresh Supply (Remaster)Blood 2: The Chosen + ExpensionNam (Napalm)World War 2 GITurokTurok 2: Seeds of EvilStrife: The Veteran EditionDaikatanaRedneck RampageRedneck Rampage Rides Again: ArkansasRedneck Rampage: Suckin' Grits on Route 66SiNSiN: Wages of SinSiN Episodes: EmergenceSoldier of FortuneSoldier of Fortune II: Double HelixPowerslaveWitchavenWitchaven 2: Blood VengeanceDark Salvation