Gameblog

Site RE3SHDP

En attendant, des fans ont donc décidé de prendre les choses en main et de retaper la version GameCube des aventures de Jill Valentine.Grâce au "machine learning" et à un travail d'upscaling fait à la main via Gigapixel et Photoshop, RE3SHDP (pour faire plus court) bénéficie de décors en plus haute résolution utilisant des masques vectoriels. Les modèles 3D ont eu aussi été upscalés tandis que les textes in-game qui apparaissent sur les objets ont été "restaurés." Les écrans qui apparaissent in-game (comme les écrans d'ordinateur par exemple) ont été édités manuellement, les menus ont été upscalés eux aussi et les effets (comme la fumée) ont été améliorés.Et pour les personnes qui souhaitent pouvoir comparer le rendu original à celui de ce remaster amateur, il est possible de désactiver les apports de RE3SHDP en cours de partie en appuyant sur la touche "supprimer."