Le prochain patch de Crahs Team Racing devrait plaire aux joueurs puisque les temps de chargements vont être reduit et cela meme sur Switch via la fameuse technique du "Boost Mode" en contrepartie d'une batterie qui s'usera plus vite en portable.Pour le reste:Loading time improvements on all platformsStability fixes when playing onlineAdjustment to track selection frequency when choosing tracks in online matchmaking lobbiesFix for various track lap exploitsAdjustment of global cooldown for power-ups on all players (prevent timeclock/warp orb spamming)Fix to lobbies not repopulating properly after player quitsFix to position shuffling and rewards at race endVarious other issuesImprovements to loading times using Boost ModeMAJ: patch deployé sur PS4 (et surement One). Sur Switch dans la semaine.