Prévue pour Septembre au doux prix de 50 euros, la compilation Batman Arkham Collection regroupera les 3 opus principaux de la serie en version GOTY.En effet la boite contiendra Batman Return to Arkham (comprenant Arkham Asylum + Arkham City) proposé sur deux disques et... Batman Arkham Knight Premium Edition sous forme code de téléchargement (Donc en gros c'est une nouvelle jaquette pour Return to Arkham avec un code pour le 3 dedansOn se souviendra que l'edition Goty de Arkham Knight n’était en fait que le jeu de base avec une blinde de code de téléchargement dans la boite, là ils font donc encore plus fort.