Hier un article parlait d'une rumeur qui annonce le retour de Super Monkey Ball."Après le Japon, c'est au tour de l'organisme de classification taïwanais de lister un nouveau Super Monkey Ball "---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voici qu'un organisme Coréen fait aussi mention d'un Super Monkey Ball (sur la fiche, c'est destiné à la Switch, petite précision, l'article d'hier précise qu'il serait aussi à destination de la PS4 et du PC).

Like

Who likes this ?

posted the 07/12/2019 at 07:54 PM by nicolasgourry