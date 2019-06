Un nouveau brevet déposé par Sony nous en dit plus sur la manière dont la PlayStation 5 opérera pour supprimer les temps de chargement.



Absent de l'E3 2019, Sony a su occuper l'espace médiatique en marge du salon en dévoilant de nombreux détails au sujet de sa prochaine console de salon. Nous avions même eu le droit à une présentation vidéo nous prouvant que la technologie mise en place dans le futur permettrait de réduire drastiquement les temps de chargement.



Aujourd'hui, le constructeur dévoile un brevet qui a vocation de supprimer totalement les temps d'attentes dans les différents titres conçus pour la PlayStation 5. Ce nouveau brevet nous explique de quelle manière la console peut diviser la map d'un jeu en différentes pièces de puzzle pour charger ce qui est important.



La machine détectera dans quelle partie du schéma nous nous situons et chargera toutes les pièces adjacentes en tache de fond afin qu'aucun écran de chargement n'apparaisse quand nous déciderons de quitter la zone. Les maps ne seront pas les seuls éléments à être divisés en plusieurs morceaux, mais à l'heure actuelle, impossible de savoir comment seront découpés les autres éléments des jeux.



Un système et un procédé sont décrits pour charger de manière dynamique un logiciel pour un jeu fluide. Une délimitation de chargement associée à un environnement de jeu est identifiée. La position d'un personnage dans l'environnement de jeu est ensuite surveillée. Les instructions correspondant aux environnements de jeu suivant sont alors chargées en mémoire lorsque le personnage traverse une délimitation de chargement, de sorte que le jeu ne soit pas interrompu