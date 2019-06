Salut tout le monde, je mets ici mon annonce sur le bon coin pour vendre ma console xbox one x 1TO

c'est le pack the division 2. ( code du jeu utilisé )

le prix est de 300 euros négociable mais pas énorme, je sais qu'il y a des offres en ce moment alors foncez dessus si vous êtes intéressé je ne fait pas la charité merci.





Bonjour, je vends ma console xbox one x 1 TO achetée fin avril 2019 garantie encore 10 mois.

Facture disponible, + 1 mois d’xbox game pass

Le code du jeu est utilisé.

Console comme neuve servie environ 20h

Vendue avec boite + 1 manette, câble hdmi, câble d’alimentation.

Je m’en sépare car je n’ai pas le temps d’y jouer suffisamment.

Envoi possible à vos frais.

Paiement Paypal ok