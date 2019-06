Hail The King

Salut tout le monde, j'ai eu l'occasion de me pencher ces derniers jours sur Bloodstained Ritual of The Night. Je l'attendais depuis un long moment et le récentes vidéos n'ont faites qu'acroitre mon intéret pour ce jeu.Vu que Konami n'éxploite plus le fillon Metroidvania depuis des années (le dernier c'est Order of Ecclesia en 200, il a fallu bien des fois s'orienter vers le marché des jeux indés pour trouver son bonheur et cette fois c'est Koji Igarashi qui nous propose donc via une campagne sur Kickstarter de revenir sur le devant de la scene avec une toute nouvelle licence qui reprendra les bases du genre avec toutes ses joyeusetées.J'ai donc commencé mon aventure sur Bloodstained il y a quelques jours et autant vous le dire de suite, j'ai beaucoup aimé. Le jeu commence doucement et plus on avance, plus on débloque des équipements et pouvoirs. Il propose comme ses prédécesseurs, une grande variétée d'armes et pouvoirs qui se divises en plusieurs catégories.Épées, haches, lances, pistolets, fouets etc... viendront garnir votre arsenal et pour les magies vous en aurez aussi à foison, sort d'attaque, soutient, invocation, familier, sort passif et autres compétences liées au scénario comme par exemple un double saut. Tout comme dans Aria et Dawn of Sorrow, tous les ennemis du jeu pourront vous donner leur fraguement, c'est en quelques sortes l'âme de l'ennemi et chaque fraguement donne accés à un nouveau sort. Vous pourrez même cumuller plusieurs fois le même fraguement pour acroitre ses effets ou alors même l'améliorer en échange de certains objets.Pour le coup le gameplay est trés riche car en plus de tout ça, vous aurez aussi la possibilité d'utiliser une ou plusieurs techniques avec énormément d'armes. En fonction de votre style de jeu, le gameplay peut être du coup nerveu ou pas mais quoi qu'il arrive c'est surtout en avançant qu'on débloque les pouvoirs et techniques qui rendront le tout plus fluide et agréable.Pour ce qui est de la réalisation, ça passe plutot bien, le jeu reste en 2D mais tout est en réalité modélisé en 3D, c'est certes pas une 3D de fou mais je l'a trouve correcte et la DA reste malgrés ça trés bonne. Les divers équipements que vous équiperez changeront l'aparence de votre personnage, en fait on peut tout modifier sauf la tenue (armure).La bande son elle aussi est bonne, Michiru Yamane nous a livré quelques pistes mémorable mais à titre de comparaison, ça reste trés en dessous de ce qu'elle a fait sur les précédents Castlevania. Vous aurez au passage le choix entre voix Anglaises ou Japonaises.Pour ce qui est de la durée de vie, j'en ai personnellement eu pour à peu prés 10H pour finir le jeu avec la mauvaise fin et un peu plus du double pour la vraie fin avec tous les boss torchés + boss optionnels. A noter que je n'ai pas encore fini toutes les quetes annexes de PNJ et pas non encore compléter le jeu à 100% (armes, magies, bestiaires etc...).Niveau difficulté c'est assez simple au départ et ça devient bien coriasse vers la fin surtout si vous n'êtes pas familiers de ce genre de jeu. A noter qu'en fonction de si vous farmez ou pas trés tôt les fraguements et loot des ennemis, la difficulté peut devenir d'un coup beaucoup plus simple car certains sorts et équipements sont vraiment trés efficaces.Des modes de jeu bonus sont déblocables et il y a même un NG+ et 2 niveaux de difficulté en plus pour rallonger la durée de vie ou mettre à l'épreuve votre skill.Pour ce qui est du scénario, c'est comme pour la plupart des jeux du genre, on y joue pas cherchant vlà l'histoire et c'est souvent à raison puisque comme pour les autres, on prend plaisir à suivre l'histoire mais on fini vite par l'oublier car c'est en général pas le point fort de ce genre de jeu.Donc voilà, pour vous résumer un peu tout ça en quelques mots, Bloodstained ça déchire ! Je ne regrette vrailent pas achat et l'attente à été longue mais elle e' vaut le coup. Ce jeu est le bon mélange entre SOTN et Dawn of SorrowOn en profite pour passer le bonjour à konami...