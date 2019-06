"EA: Ce ne sont pas des loot boxes, ce sont des mécanismes de surprise et ils sont assez éthiques".

EA, sous les traits de Kerry Hopkins, vice-président des affaires juridiques et gouvernementales chez EA, a eu l'occasion de s'expliquer sur le système des loot boxes lors d'une audition à la Commission du numérique, de la culture, des médias et du sport du Parlement britannique:En réponse aux questions du député du Parti national écossais, Brendan O'Hara, Hopkins a déclaré: «Nous pensons que la manière dont nous avons mis en œuvre ce type de mécanismes est en fait assez éthique et assez amusant, assez agréable pour les gens.«Nous sommes d’accord avec la commission des jeux de hasard du Royaume-Uni, d’Australie et de nombreuses autres commissions des jeux de hasard sur le fait que, et nous ne pensons pas non plus qu’il existe des preuves montrant que cela incite à de telles pratiques. Au lieu de cela, nous pensons que c’est comme beaucoup d’autres produits que.”Source: https://www.pcgamesn.com/ea-loot-boxes