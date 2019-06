«Les développeurs veulent constamment surprendre, innover... et la technologie nous permet d’aller dans des territoires inconnus et d’apporter quelque chose de nouveau. Comme dans Watch Dogs par exemple. Grâce à l'IA qu'ils maîtrisent maintenant, nous sommes en mesure d'apporter un nouveau gameplay.»

A-t-il déclaré.

«Si les fabricants de ce monde peuvent continuer à innover et à repousser les limites des technologies, nous serons en mesure de créer de meilleurs jeux et de convaincre plus de fans que le secteur continuera à se développer. Je pense que l'aspect social dans le jeu est quelque chose de plus en plus important, Les nouvelles technologies fourniront aux fans de nouveaux moyens d’échanger des données.



Et il y a beaucoup d'autres éléments nouveaux pour améliorer la qualité des jeux. Microsoft a parlé des disques SSD et du fait qu'ils veulent réduire les temps de chargement… C'est un sujet très important et une révolution, ce truc. Sur le plan graphique, les choses s'améliorent car vous constaterez une différence de la 4K à la 8K. Ils proposent certaines choses qui rendront ces machines super sexy pour les fans.»

«Une transition aussi importante que lorsque nous sommes passés de la 2D à la 3D».

Le directeur exécutif d’, pense que les consolesetDans une entrevue accordée à, le dirigeant s'est dit enthousiasmé par la perspective d'avancées technologiques permettant d'améliorer les expériences de jeu sur les prochaines consoles.Comme on pouvait s'y attendre ,est optimiste quant au potentiel des nouvelles consoles,, le patron de, affirmant que leur arrivée pourrait être :Cependant,, directeur du studios, ne semble pas convaincu par la prochaine génération deet