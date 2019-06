Square-enix Boutique

Précommandez l'édition physique en tirage limité de Collection of Mana agrémentée d'une jaquette réversible disponible exclusivement sur Nintendo Switch™.Découvrez les débuts de la franchise Mana avec cette collection trois en un qui inclut : FINAL FANTASY Adventure/Mystic Quest, SECRET of MANA et, pour la toute première fois en dehors du Japon, TRIALS of MANA !Date de sortie physique : 27 Aout 2019Langues : Anglais, Français, Allemand, EspagnolAudio : AnglaisPrix : 39,99€