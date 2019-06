Jeux Video

c'est flou mais j'y peux rienSelon l'insider Sabi :- 2 nouvelles IP à la conf Bethesda (Deathloop et Ghostwire Tokyo)- Le multi de retour dans Doom Eternal- La Xbox Scarlet est incroyablement puissante, et proposera 8K, 120FPS, rétro totale avec toutes les machines Xbox.- Apparemment, ce serait surtout 4K/120FPS et 8K/60FPS. Ne rêvons pas- Rainbow Six Quarantine confirmé- Battletoads 2D sera jouable en coop local (oh, vraiment- Final Fantasy 8 Remaster (comme le VII et IX quoi)- Romancing Saga 3 & Saga Scarlet Grace Ambitions- Dragon Ball Z: Kakarot (nom de DB Project Z)