Un flux 4K constant en 60 IPS



Le 4K à 60 IPS est le haut de gamme des exigences en streaming. Google, optimiste, indique que Stadia pourra fournir un flux 4K constant à 60 images par seconde, avec un débit de 35 Mbps. Le 1080p à 60 images/s réduira la bande passante à 20 Mbits/s, et le 720p à 60 images/s n'imposera que 10 Mbits/s. Cela équivaut à environ 15,75 Go par heure de streaming 4K, 9 Go par heure en 1080p et 4,5 Go par heure en 720p.



C'est à peu près tout ce à quoi nous nous attendions, néanmoins, comme pour tous les services de streaming, si vous envisagez de l'utiliser beaucoup et que vous n'avez pas de forfait à données illimitées, vous devrez faire preuve de prudence. De fait, même avec un forfait de données de 1 To, cela représente 65 heures de streaming par mois en 4K (uniquement pour Stadia). À 1080p et 60 images/s, cela équivaut à 113 heures de streaming par mois, en supposant qu'aucune autre utilisation de données ne soit nécessaire.