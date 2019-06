On dit souvent que ce soit pour Stadia et demain Xcloud où même le PS Now, que la fibre n'est pas nécessaire pour en profiter et que la 5G va démocratiser le Cloud gaming, mais on oublie que les forfaits ne sont pas illimités et pour une personne qui comme moi possède 500Go / mois en 4G et bien l'utilisation du cloud gaming serait en réalité très limité, je veux dire, et c'est ce que démontre cet article, que je bénéficierais de moins de 35 heures de jeu/mois et je pense que nous sommes beaucoup dans ce cas-là...Et encore, en partant du principe que j'utilise ma 4G uniquement pour le JV, chose impossible car je l'utilise aussi pour naviguer sur internet. Ce que l'on gagne peut être en achetant pas de console on le perd d'un autre côté, car demain il faudra prendre des forfaits bien plus coûteux qu'aujourd'hui... Le Cloud n'est définitivement pas pour moi, pour le moment du moins.Voici l'article en question expliquant que 65 heures de jeu équivaut à 1To de données.Par curiosité, qui est fibré ici et quel est votre forfait 4G ?