Et on comprend dans l'article que Sony utiliserait Azure pour améliorer son PS Now et non par Amazon comme on aurait pu le croire... En tout cas il y a visiblement plus de rapprochement entre Sony et MS que Tendo. C'est assez marrant comme situation bien que ça reste à éclaircir.Même si ça ne mettra pas fin à la guerre des consoles, il est intéressant de voir à quel point les deux firmes coopère en interne malgré les apparences.En bref, il va dans l'intérêt aussi pour MS que Sony réussisse, ils gagneront de l'argent à l'image de Sony et les Bluray ou encore Havok côté MS etc...Google, va falloir retrousser les manches.Puis belle perte pour Amazon si vraiment un client tel que Sony se tourne vers Microsoft pour son business.