Seule conférence que j'attends à cet E3 en l'absence de Sony, il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de très sympa! rien de farfelue ici, que des choses plausibles.Halo Infinite car ça sent bon le reboot ambitieux avec une vibe Halo Combat EvolvedOri & the Will of the Wisps car le premier est un chef-d'oeuvreCyberPunk 2077 car The Witcher 3 jeu de la gen pour ma part, et comme j'adore la SF forcément...Ce Gears 5 commence à attirer ma curiosité, mais je reste sur mes gardes malgré tout, peur du coté trop classique, le 4 fut une douche froide pour moiNew IP ou reboot de Fable par Playground Games, et vu la qualité du studio anglais, ça augure du lourdLes productions Playdead sont des ovnis qui font vraiment du bien en cette période de triple A générique, grosse attenteThe Last Night, en espérant que le développement se passe mieux niveau budget, sa présentation à l'E3 2017 m'avait scotchéeLe fameux projet Scarlett, comme toute console Nextgen, sa future présentation serait un événement, de quoi attendre du très bon vu la qualité de la One XVoilà, rien qu'avec ça, je serais plus que satisfait, pas mal de fraicheur qui sont la bienvenue, cette fin de gen étant à mes yeux assez dégueulasse.