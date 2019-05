Jeux Video

First 4 Figures, qui fait plein de figurines de tous types, et récemment pour Banjo et Conker, vient d'annoncer avoir été spécialement invité par Rare pour la conférence MS à l'E3 2019.Certains believent : le temps serait-il venu ?Je me dis quand même qu'un Banjo VR (parce que va bien falloir promouvoir tout cela sur la prochaine gen) et un Conker 2 par Insomniac (histoire d'avoir autre chose qu'un gameplay de merde), ça le ferait quand mêmeMais y aura ptéte rien ou juste une figurine pour accompagner Battletoads