Salut, sur un DD externe de 4to Seagate (un model portable), j'avais 40 de jeux, mais que 29 de visible, pourtant les autres étaient encore surement dessus vu que la place occupée était inchangée !

c'est arrivé tout d'un coup, j'ai tout essayé, impossible de les trouver !

est ce normal ?

Pour remédier a ce problème je ferme la Xbox one x en enfoncent le bouton power 5 a 6 sec et déconnecte l'alimentation, après j'ai la paix environ 1 a 2 semaine avant que sa recommence encore… j'ai meme tester un autre DD de 1 to (un model portable) meme chose. Et j'ai meme tout reconfiguré la Xbox one x de zero (Rétablir les paramètres d’usine de la console) et un autre DD de 8to Seagate GameDrive Hub for Xbox. je l'ai formaté et tout réinstaller, ça prend un temps fou, bien après 3 semaine sa recommencer…