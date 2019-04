Une démo spéciale gratuite de Mario Tennis Aces est disponible ! Elle vous permet de jouer jusqu'au 3 mai 2019 à 10:00 (HAEC). Vous pouvez la télécharger depuis le Nintendo eShop de votre Nintendo Switch ou depuis cette page en vous connectant et en sélectionnant "Télécharger la démo" !Si vous téléchargez cette démo spéciale, vous recevrez un code vous donnant droit à un essai gratuit de 7 jours du service Nintendo Switch Online. Ce code sera envoyé à l'adresse e-mail enregistrée sur votre compte Nintendo. Pour utiliser le code, il vous suffit d'accéder à la rubrique "Enregistrer un code" dans le Nintendo eShop !

posted the 04/26/2019 at 01:02 PM by nicolasgourry