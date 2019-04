Nintendo Difference

Annoncé en exclusivité sur Nintendo Switch pendant le Nintendo Direct japonais du 13 février dernier, Doraemon : Nobita no Bokujou Monogatari est un crossover entre Doraemon et la série de simulateur de vie Story of Seasons / Bokujou Monogatari (anciennemment connue sous le nom d'Harvest Moon en Occident, les jeux portant ce titre étant désormais développés exclusivement par la société américaine Natsume) produit par Marvelous, développé par Brownies (le président de cette société étant Shinichi Kameoka, le character designer de la série Mana et le producteur de Mother 3) et édité par Bandai Namco.Le titre sera disponible en édition physique et dématérialisée le 13 juin prochain au Japon pour 6 100 yens...Doraemon : Nobita no Bokujou Monogatari sortira bien en Occident sous le nom de Doraemon Story of Seasons, et ce dès cet automne, avec en plus une version PC qui sera disponible via Steam. De plus, la version Switch aura même droit à une édition physique en Europe. Pour le moment, nous ne savons pas s'il y aura une traduction en français, mais Bandai Namco indique que le jeu sera disponible en anglais et en espagnol.