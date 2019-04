On se demande parfois comment Square-Enix s'y prends puisque certaines personnes ayant déjà pu récupérer la version Switch de FFX-X2 (NA comme JP) nous permettent de confirmer que les deux jeux n'auront pas les doublages japonais sous-titrés, mais uniquement anglais.Le seul moyen d'avoir les voix japonaises sera de changer la langue de sa console mais dans ce cas les sous-titres seront en japonais eux aussi.Plus qu'a voir si Square-Enix patchera ça ou non (comme l'avait fait Nintendo avec Zelda) mais quand on sait qu'il faut passer par un outils non officiel sur la version Steam, pas sur que ça arrive.