Sur le résumé du site officiel de l'actualité e-sport de Forza Motorsport 7, une info concernant la victoire récente du joueur Evan "Raceboy77" Thorogood, un lien hypertexte redirigeait vers une page inaccessible... dont l'URL faisait mention d'un certain "Forza Street" sur iOS et Android. Mieux encore, c'est tout un texte qui fut dévoilé, que voici :



"Développé en partenariat avec le studio britannique Electric Square, Forza Street est conçu pour prendre en charge une large gamme d’appareils Windows 10, iOS et Android."