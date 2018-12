Jeux Video

Vous ne connaissez probablement pas cet homme, et pourtant, il fut ni plus ni moins que le principal responsable des relations entre Nintendo et les tiers, incluant la scène indépendante.L'homme ne part pas en mauvais terme, ayant juste visiblement envie de voir de nouveaux horizons (ça fait quand même 12 ans qu'il est chez Nintendo).Et...ça fait toujours peur ce genre de départParce que quand tout se passe relativement bien (surtout avec les indés), on est tenté de dire que la politique à venir a toutes les raisons de rester identique mais on a récemment pu voir que c'était loin d'être toujours le cas.Et là je parle de Sony.Depuis les débuts de la PS4, le responsable relationnelle fut Adam Boyes (dit "l'homme à la liste") qui a fait un superbe travail pendant quatre ans, mais son départ en janvier 2017 a directement plongé Sony dans une nouvelle politique disons... bien moins proche des tiers & indés en terme de marketing (qui restent présents parce que 80 millions de machines, voilà quoi) :- Janvier 2017 : départ d'Adam Boyes- E3 2017 : mise en retrait des tiers durant la conférence (quatre jeux seulement), un seul indé.- PS Experience 2017 : quasi aucun jeu tiers.- 2018 : Sony déclare que désormais, ils n'ont plus envie de s'emmerder avec les indés en conf (bon, ils l'ont pas dit comme ça, mais l'effet est le même).- Première véritable embrouille avec l'affaire du cross-play (passablement réparée puisque ne concernant qu'un jeu, Fortnite).- E3 2018 : conférence qui ne met en avant que quatre jeux first party et Resident Evil 2 (2/3 jeux tiers ne servent qu'à faire la transition).- Fin 2018 : pas de PS Experience, annonce qu'il n'y aura pas de conférence à l'E3 2019WellFaîtes pas le con, Nintendo(surtout qu'ils ont encore plus besoin des indés pour obtenir un planning fourni)