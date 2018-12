Bonjour tout le monde, j'ai un soucis sur mon PC.

J'ai voulu remplacer ma veille carte graphique Radeon HD 7700 (me souviens plus du numéro exact) par une carte un peu plus actuel. J'ai pris une Sapphire NITRO+ Radeon™ RX 580 4GD5 - 4 Go - GDDR5.

Vue que mon PC est veillot j'ai changé également l'alimentation car j'avais que 460 Watts, donc j'ai pris une THERMALTAKE Alimentation PC Smart RGB 700W - Certifiée 80PLUS.

Et comme j'avais pas assez de mémoire non plus j'ai pris 4 barrettes de mémoire G.Skill Mémoire PC Value - DDR3 - 4Go - 1600 MHz - CL11 pour remplacer mes veilles barrettes de 2GO



Après avoir tout brancher dans mon vieux HP Pavilion h8-1040fr HPE, la carte graphique ne fonctionne pas. J'ai pas de signal vidéo sur mon écran que ce soit en HDMI ou en DVI. Je pense que ma carte mère est trop veille pour la carte graphique. J'ai rebrancher ma veille carte graphique et tout fonctionne.



J'ai besoin de votre aide, pour savoir quel carte mère prendre et aussi processeur prendre pour pour que mes barrettes fonctionnent donc de la DDR3 obligatoirement. Et qui supporte ma carte graphique.



Et aussi une nouvelle tour ATX .... car la RX580 est imposante dans mon HP.



S'il existe des Mini-tour OU Moyenne tour capable de prendre la RX580, 1 lecteur dvd graveur et 2 emplacement disque dur je suis preneur aussi.



Merci d'avance