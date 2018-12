A propos du jeu :

Le jeune studio Nantais Nevermind vient d'annoncer la date du lancement de sa campagne Kickstarter pour le jeuavec une très jolie image :Little Legend est un jeu d'exploration aventure en 2D prenant place dans un univers onirique et captivant.Vous incarnez PimPim, une jeune fille aux pouvoirs surnaturels qui part explorer le monde.Le thème du jeu parle de la résilience, et comment des destins similaires peuvent évoluer différemment.En incarnant l’héroïne pendant son adolescence, vous serez confrontés à des choix narratifs qui auront un impact sur l’expérience une fois adulte.Vous progresserez en créant vos propres sortilèges grâce à l'énergie récoltée depuis les éléments se trouvant dans l'environnement.Chaque sortilège a plusieurs utilités pour vous permettre d'explorer le monde ou de vous défendre.Chaque joueur prendra une direction différente et progressera selon son propre style de jeu.---Le studio très actif sur les réseaux sociaux dernièrement nous à montré quelques screenshots :Le compte twitter du jeu Little Legend poste régulièrement de courtes séquences vidéos :Merci d'avoir lu ma première news