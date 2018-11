Aujourd'hui Reggie le président de Nintendo of America a eu quelques mots pour parler de Pokémon Let's Go et Super Smash Bros Ultimate au magazine The Verge.Il en a profité pour rajouter en toute fin d'interview que Nintendo a de toutes nouvelles surprises à annoncer en 2019 et que Nintendo veut surprendre les fans avec des choses je cite "qu'ils ne s'imaginent pas".2019 pour ce qui concerne le business de Nintendo c'est en quelque lignes :- New Super Mario Bros. U Deluxe- "Animal Crossing"- "Pokémon" (la 8G)- Luigi's Mansion 3- Yoshi's Crafted World- Fire Emblem: Three Houses- Daemon X Machina (édité par Nintendo en occident)- Dragon Quest 11 (probablement édité par Nintendo)- Yo-Kai Watch 4 (édité par Nintendo)- Potentiellement Metroid Prime 4- Potentiellement Bayonetta 3- Potentiellement Pikmin 4 (confirmé en développement par Miyamoto, mais pas encore annoncé)Ce qui est déjà pas mal pour des jeux édité par le constructeur, même si ça ne satisfera certainement pas les amateurs en manque d'expérience triple A. En ce qui me concerne, j'ai un regard sur Fire Emblem et Daemon X Machina, Bayonetta 3 aussi s'il est confirmé pour l'an prochain, et sans doute Dragon Quest 11 qui pourrait être mon premier opus de cette série.Jouons le jeu de Reggie, et pour certains ça sera l'occasion de se lâcher niveau imagination, à votre avis quelles pourraient être ces surprises qui retenez le bien pourraient "surprendre les fans de façons qu'ils n'y auraient pas pensé" ? Rayez F-Zero je pense, à moins que vous pensiez à un F-Zero en cell-shading avec des objets à la Mario Kart par exemple...