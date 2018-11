Bonjour Gamekyo,Petite pensée du jours.. depuis plus de 2 ans, Microsoft fait un forcing pas possible au niveau de la com pour nous en mettre plein les mirettes c'est indéniableDe son côté Sony, ben c'est le silence inquiétant je dirais.. comme à chaque fois.Un silence qui fait froid dans le dos.Et à chaque fois tout le monde tombe dans le panneau..Combien de fois je me suis dis ces filou de Sony font exprès de laisser planer le doute sur le futur, mais en vérité ils ont déjà leurs plans établis depuis belle luretteCette fois je sais pas.. J'ai peur pour Microsoft car le temps m'a appris qu'avec Sony la méfiance est de mise..Je suis persuadé que la prochaine Xbox sera un monstre de guerre avec plein de studio exclusif et tout le tralala.Mais je dis juste que Sony fait le même coup à chaque fois ! ils te font un hype sur le silence !!! et puis boum ils te décroche la mâchoire comme pas possible avec des annonces de jeux exclus (sans date de sortie) une nouvelle console à 399 euros, un marketing de mafieux où tu te dis que la play est le meilleur endroit pour jouer et touti quantiAlors voilà pour la prochaine gen, je sais pas vous, mais moi je dis que Microsoft devrait un peu fermer sa gueule, car Sony les surveille de très près tapi dans l'ombre.. et comme d'hab le coup de poignard n'est jamais loin.. comme pour la One.vous en pensez quoi vous ??Moi perso je me méfie plus du silence d'église de Sony, que du spectacle de Microsoft.En vérité Sony fait peur.Voilà petit article gentil histoire de me rassurerAu pire la prochaine guerre des consoles sera bénéfique pour tout les joueurs(sauf pro N bien sûr).Merci pour ceux qui auront pris la peine de lire ce texte qui ne sert à rien.bisous.