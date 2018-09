Les concepts arts sont réels, et fournis par l'un des artistes de Playground.Bon par contre, inutile d'en tirer trop vite des conclusions puisque ce ne serait pas la première fois qu'un mec dans le milieu se tape un délire perso.Mais ça donne envie putain

Who likes this ?

posted the 09/13/2018 at 04:46 PM by shanks