Grosses pincettes parce que ça manque encore de sources pour le moment, donc je poste ça ici.(selon des sources dites sûres de Cinelinx, relayées ensuite par ResetEra)- Disney et Lucasfilm ne seraient pas satisfaits du travail d'EA sur la franchise Star Wars. Sur 10 ans d'exclusivités, seuls deux jeux sont sortis en 4 ans (2 Battlefront donc), dont un avec une grosse polémique, un qui a causé la fermeture de Visceral et d'autres qui ne veulent pas encore se montrer.- Disney avait au départ choisi EA pour ce partenariat car prenant en compte que l'éditeur avait beaucoup de studios, et donc la capacité de sortir des titres à rythme un minimum régulier. Pour cette cinquième année (mi-parcours donc), aucune sortie n'est d'ailleurs prévue.- Disney aurait débuté des discussions avec Activision et Ubisoft pour le développement de jeux Star Wars, signifiant si confirmé qu'il y a eu suffisamment de couacs pour que la firme puisse modifier légalement son contrat avec EA (sans que les jeux actuellement en production soient mis à la poubelle).Rappel :3 jeux Star Wars sont en chantiers chez EA (4 en comptant un probable Battlefront 3 pour fin 2020) :- 1 chez EA Massive (2020 voir 2021)- 1 chez Respawn (fin 2019 ou début 2020)- 1 chez EA Vancouver, repris de Visceral (pas de date)