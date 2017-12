Salut les gars, Comme mon titre l'indique j'aimerais me choper une 3ds Us pour avoir accès à certains jeux en boîte comme shin megami tensei 4, river city etc... vu qu'ils ne sont pas en boîte europe. Merci d'avance pour vos bonnes adresses.

Who likes this ?

posted the 12/15/2017 at 02:35 AM by omegarugal