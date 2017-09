Bon si ya un truc qu'on ne peut enlever a FFXV c'est bien son OST (du moins une bonne partie), et le dernier DLC gratuit propose encore d'excellents themes, notamment le tout premier qui met dans l'ambiance.Bon malheureusement meme si grimper sur les toits c'est sympa, ce DLC meme si il est gratos est encore trés mauvais * Noctis adore le jeu video Assassin's Creed, pendez moi* et mal pôlish (la trop forte influence d'Ubi sans doute)

posted the 09/13/2017 at 08:19 PM by guiguif