Le film était culte. ça m'a fait bizarre de le revoir récemmentet maintenant une des meilleures OST d'anime, et peut être meilleure OST tout court ressort en vinyle remasterisé.Jouée par le Geinoh YamashiroGumi, on peut dire qu'elle sortait vraiment du lot comparé à la prod habituelle !Percussions, voix mystiques... On n'en fait plus des comme ça !Maintenant même de superbes films comme Your Name sont noyés de pop mielleuse.Disque : 11. Kaneda2. Battle Against Clown3. Winds Over Neo-Tokyo4. Tetsuo5. Dolls' Polyphony6. ShohmyohDisque : 21. Mutation2. Exodus from the Underground Fortress3. Illusion4. Requiemça sort le 15 septembredispo ici : http://amzn.to/2grptk3