Coucou, Alors voilà j'aimerai savoir si il y a un moyen de connecté la Nintendo Switch aux wifi ouverts qui demandent une page internet. J'ai déjà regardé sur le net et personne n'a su me répondre. Je boss dans un hôtel sur Paris ou nous sommes sur fibre et j'ai la chance de pouvoir geek pendant mes heures de boulot. Si vous avez une solution je suis preneur. Merci les guys.

posted the 05/02/2017 at 11:31 AM by itise