Ready At Dawn se montre un peu plus communicatif sur son prochain jeu Deformers à paraître sur PC, PS4 et Xbox One. L'occasion d'apprendre notamment les bases du gameplay avec les mouvements, les attaques et les contre mais aussi de connaître les évenements qui peuvent arriver dans le jeu.Les bases du Gameplay:- Déplacement avec les sauts- Collecte d'éléments sur le terrain (caisses, débris,...)- Attaque (charge, tir à distance, bloquage et prise)Les événements/catastrophes de terrain:- Tilt (fait pencher le terrain)- Spin (fait tourner le terrain sur lui-même)- Rise (fait rebondir le terrain)- Gravity (fait baisser la gravité du terrain)- Glob (un blob de lave apparait et détruit ce qu'il touche)Sortie prévue pour le 14 Février sur PC, PS4 et X1 au prix de 34.99 en France et peut-être 29,99 sur Steam. Pour l'instant les précommandes ne sont disponibles que via Gamestop (et donc Micromania en France).A noter qu'il sera aussi possible, à défaut d'un chat in-game, de lancer des bulles avec des Emojis pour exprimer son sentiment sur le terrain (il y a des gifs sur le Twitter du jeu Deformers qui illustre mon propos).Pour en savoir plus sur les Classes, le Workshop et le mode Form-Ball: blog_article399610.html