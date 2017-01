Ca ne surprendra personne qu'un prochain Zelda soit déjà en chantier chez Nintendo, mais Eiji Aonuma n'aura même pas attendu la sortie depour l'évoquer.Lors d'une interview avec IGN, il dit ceci :En français :Dans la suite de l'interview, Aonuma se demande comment étendre les choses sur base de BotW. IGN rappelle que la possibilité d'un nouveau Zelda multijoueurs avait déjà été évoquée à l'E3.Enfin, Miyamoto plaisante en disant que s'il n'y a pas de nouveau Zelda, Aonuma n'aurait plus de boulot. Il explique que s'il y a une nouvelle machine, il y aura un nouveau Zelda. Nintendo sort un épisode principal de ses licences clés sur chaque nouveau système (Metroid n'est pas une licence clé du coup?Bref, rien de très intéressant, mais je sens que la Switch va avoir son équivalent à. Càd un jeu avec un cycle de développement plus court qui reprend le moteur et les assets de son ainé pour en faire autre chose. Un nouveau Zelda d'ici 2 ans du coup? Peut être que celui-là tournera en 1080p

posted the 01/18/2017 at 09:29 AM by giru