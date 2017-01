Salut a tous



Avant de poser ma question, je vais faire mon p' tit bilan sur la conférence.



Je suis assez content dans l' ensemble, la console est belle, les jeux annoncés par Nintendo m' intéresse, et la perspective d' avenir s' annonce énorme.



Dans mes déception, bah, comme pour tout le monde, le prix de la bête et des accessoires, et le line up ( pour l' instant provisoire, vivement le prochain ND Switch ) sans exclu tiers, et dispo partout ailleurs, sauf chez Nintendo.



J' arrive a ma question. Comme apparemment le dock n' a pas besoin d' etre alimenter sauf par la console, pour afficher du 1080p sur TV, est-ce que cela veux dire que la Switch fait du 1080 p natif, donc serait il possible de changer l' écran par un autre avec une meilleure résolution ?

moi - encore moi