Bonjour,Le 12 Janvier 2017 arrive bientôt .Du coup, les rumeurs vont s'amplifier durant ces très courtes périodes et ça va faire jaser plus d'un.C'est pour ça que je vous propose en attendant, de faire un quizz .Et de savoir vos goûts,vos attentes et des minimum requis pour la consoleAllez c'est parti pour les quizz(soyez honnête et raisonnable pas de C partout c'est impossible ^^) :1)A 3hB 4hC 5h2)A - de 1080 PB 1080 pC + de 1080 p3)A + puissant que la Wii UB entre la puissance de la Wii U et la PS4C Presque ou égal à la One/Ps44)A pas beaucoup Nintendo s'en sort bien avec peuB au moins un bon nombreC Grand soutiens5)A 250 eurosB 275 EurosC 300 eurosD 350 euros6)A Je jouerais soloB je jouerais avec la familleC les 27)A fuck le démat ' j'en telecharge jamais ou très peuB j'en prends de temps en tempsC j'achète fréquemment8 )Capacité mémoireA 8 giga suffit pour moiB 32 giga pour moiC + de 100 gigaPour exemple , voici le mien1C 2A 3B 4B 5C 6C 7B.8C 9CEvitez les 1C 2C 3C 4C 5A et si vous avez