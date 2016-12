bon, premier article de ma part, vous m'excuserez les erreurs probables alors je fait suivre cette info dont voici une source http://www.gamekult.com/video/double-dragon-4-teaser-trailer-3050830111v.html pour les 30 ans de DD, ils nous sortent par surprise un episode inédit dématérialisé reprenant les graphismes de la nes (bon y'avait déjà un episode "super double dragon" sur super nes mais c'est pas grave , épisode sympathique au demeurant bien que les boss n'etaient pas bien mémorables...de même un épisode en demat sur 360 et ps3 baptisé NEON) j'espere qu'il y aura de la coop online, perso, ça m'interesse et j'etais pas au courant pour les 30 ans (coup de vieux) la bise ;-)

posted the 12/26/2016 at 04:05 PM by battleburne