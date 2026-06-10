Splatoon Raiders : bande-annonce, gameplay, joycons et bundle japonais

Retour sur la dernière présentation de, le spin-off orienté solo (davantage porté action que exploration faut l'avouer) qui accueille donc une nouvelle bande-annonce et un upload du gameplay TreeHouse.Le titre sortira le 23 juillet sur Nintendo Switch 2, et on ajoutera que :- BD officiels à découvrir chaque semaine sur l'application Today (dès le 23 juin).- Splatoon Direct annoncé pour le 30 juin.- Joycons aux couleurs du jeu pour le lancement (23 juillet).- Un Bundle avec la console, mais exclusif au Japon.