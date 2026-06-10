Splatoon Raiders : bande-annonce, gameplay, joycons et bundle japonais
Retour sur la dernière présentation de Splatoon Raiders Direct, le spin-off orienté solo (davantage porté action que exploration faut l'avouer) qui accueille donc une nouvelle bande-annonce et un upload du gameplay TreeHouse.
Le titre sortira le 23 juillet sur Nintendo Switch 2, et on ajoutera que :
- BD officiels à découvrir chaque semaine sur l'application Today (dès le 23 juin).
- Splatoon Direct annoncé pour le 30 juin.
- Joycons aux couleurs du jeu pour le lancement (23 juillet).
- Un Bundle avec la console, mais exclusif au Japon.
Eh puis ça se voit que c'était un jeu prévu pour la Switch 1 à la base, on voit clairement que c'est le même moteur avec une meilleure résolution.
Putain y'en a marre de se taper des graphismes Wii U +, merde quoi la Switch 2 est censée être 10 fois plus puissante que la 1...
Mais pas au lancement, et franchement si il y a rien d'autre, et pas plein tarif (donc dans 3 ou 4 ans)