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Splatoon Raiders : bande-annonce, gameplay, joycons et bundle japonais
Retour sur la dernière présentation de Splatoon Raiders Direct, le spin-off orienté solo (davantage porté action que exploration faut l'avouer) qui accueille donc une nouvelle bande-annonce et un upload du gameplay TreeHouse.

Le titre sortira le 23 juillet sur Nintendo Switch 2, et on ajoutera que :

- BD officiels à découvrir chaque semaine sur l'application Today (dès le 23 juin).
- Splatoon Direct annoncé pour le 30 juin.
- Joycons aux couleurs du jeu pour le lancement (23 juillet).
- Un Bundle avec la console, mais exclusif au Japon.



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fanlink1, aeris201
publié le 10/06/2026 à 09:09 par Gamekyo
commentaires (8)
rogeraf publié le 10/06/2026 à 09:25
J'attends pas grand chose de ce jeu mais j'espere etre agréablement surpris. Punaise ces couleurs de manettes, ils ne se sont pas foulés
greggy publié le 10/06/2026 à 09:29
J'adore Splatoon mais celui-là me laisse complètement froid
5120x2880 publié le 10/06/2026 à 11:03
Joycons edition 35M ou hall effect ?
sk8mag publié le 10/06/2026 à 11:11
greggy , comme toi ...
guiguif publié le 10/06/2026 à 12:31
ça a l'air tellement a chier, j'etais tellement hype a l'annonce..
thieum publié le 10/06/2026 à 12:47
greggy Idem, grand fan de Splatoon mais celui-là me fait ni chaud ni froid...
Eh puis ça se voit que c'était un jeu prévu pour la Switch 1 à la base, on voit clairement que c'est le même moteur avec une meilleure résolution.
Putain y'en a marre de se taper des graphismes Wii U +, merde quoi la Switch 2 est censée être 10 fois plus puissante que la 1...
cyr publié le 10/06/2026 à 13:01
Au début, c'était Never. Maintenant c'est mayby ...
Mais pas au lancement, et franchement si il y a rien d'autre, et pas plein tarif (donc dans 3 ou 4 ans)
riddler publié le 10/06/2026 à 13:07
Nul de chez nul,il pourrait faire un solo de dingue et on a ça… ah oui c’est une affaire niveau tarif soi-disant … on comprend pourquoi
Gras
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Fiche descriptif
Splatoon Raiders
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Nom : Splatoon Raiders
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
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