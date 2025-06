Metal Gear Solid Delta : le nouveau multi confirmé

Le teaser était suffisamment éloquent pour qu'aucun doute ne soit permis : Konami confirme queaura bien un mode en ligne sous le nom de « Fox Hunt », et totalement nouveau d'ailleurs. « Différent de Metal Gear Online » les mecs précisent, et mettant davantage en avant le camouflage.Pas plus d'informations pour le moment mais le jeu étant prévu pour le 28 août, ce n'est qu'une question de semaines et en attendant, l'équipe s'est permise de reconfirmer la présence du mode « Snake VS Monkey » sur PC/PS5, modifié en « Snake VS Bomberman » sur Xbox Series.