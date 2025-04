Lords of the Fallen : l'ultime MAJ disponible, avec refonte de la coop et Pass Ami

Comme promis, la MAJ 2.0 deest en cours de déploiement sur les différents supports et CI Games nous en partage le trailer et les améliorations associées. Nous aurons donc droit à :- Total cross-play & cross-save- Refonte du mode coopération avec la progression partagée.- Deux joueurs peuvent donc faire l'intégralité du jeu ensemble, avec aucune restriction sur le butin et la vigueur.- Comme les jeux de Josef Fares, mise en place du Pass Ami, permettant à un possesseur du jeu d'inviter un pote pour faire le jeu en coopération sans surcoût. Le pote en question aura tout loisir entre temps de s'entraîner de son côté dans le didacticiel hors-ligne.- Refonte des bruitages d'armes.- Amélioration de l'éditeur de personnages.- HUD revu et dynamique.- On a enfin un bouton dédié au saut !- Améliorations du système de combat, autant sur le verrouillage que les esquives.- Animations plus fluides.- La lampe pourra cette fois vous guider jusqu'au prochain vestige.Espérons que tout cela donne un nouvel élan à ce titre très sympathique n'ayant malheureusement jamais passé l'étape de la rentabilité.