Tony Hawk's Pro Skater 3+4 ENFIN confirmé

Le secret de polichinelle n'est plus :, ce sera bien pour le 11 juillet 2025 sur absolument tous les supports, dont la Switch sans oublier le Game Pass.Comme pour la première compilation, nous aurons donc une refonte visuelle des deux épisodes de l'ère 128 bits mais pas que :- Plusieurs parcs inédits.- De nouveaux skateurs.- Mode multi online (cross-play) à 8 joueurs.- Mode éditeur revu avec possibilité de créer à plusieurs.- Défis supplémentaires et mode New Game Plus.- Possibilité de sélectionner les mouvements simplifiés de la première compile.Et comme prévu suite aux leaks, les différentes éditions.- Standard à 49,99€ (achat automatiquement cross-gen PS/Xbox)- Deluxe à 69,99€ avec des skins de Doom et de nouvelles musiques.- Collector à 129,99$ avec sa planche de skate Birdhouse.Toute précommande, qu'importe la version, offrira l'accès en juin à une « démo fondateur » et un skin fils de fer de Tony Hawk. La réservation des éditions Deluxe ou Collector offrira en outre 3 jours d'accès anticipé.