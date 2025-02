Finalement, Fantasy Life i sortira absolument partout, même sur Xbox Series

Nous connaissions le désormais statut de « non-exclusivité » pour(de base annoncé uniquement sur Switch) par la tenue d'une fiche cachée dans la base de donnée du PS Store, mais c'est en fait tout le monde qui sera servi sans exception : PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Nintendo Switch donc, pour le 21 mai dans tous les cas. Par contre seul le Japon aura une version boîte (seulement sur PS5 et Switch).Deux grosses vidéos viennent présenter les arguments de cette première véritable suite du « social-RPG » de Level-5, comptant bien exploser le contenu du précédent et avec ce qu'il faut pour le multi :- 2 joueurs en local sur le même écran- 4 joueurs en ligne- Total cross-play- Total cross-saveL'éditeur précise que le jeu sera vendu 60€ avec une édition Deluxe à 70€ ajoutant une monture, 4 armes et divers skins en plus de quelques jours d'accès anticipé (mais pas sur Switch).