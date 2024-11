Des nouvelles de Half-Life 2 RTX

L'un des meilleurs FPS de tous les temps fête cette année ses 20 ans, et NVIDIA n'a pas résisté à nous donner des nouvelles de, ce mod graphique exploitant les technologies maisons de l'entreprise pour offrir textures et effets de lumières remis à neuf pour sublimer le produit sans toucher au gameplay et à la structure même du jeu.Un produit gratos (si vous possédez l'original) développé par Orbifold Studios, ceux-là même qui avaient trifouillé le jeu pour lui offrir un mode VR. Pas encore de date malheureusement.